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ЕС призвал США пересмотреть решение о выходе из ДОН 

RT на русском 55 минут назад
ЕС призвал США пересмотреть решение о выходе из ДОН
Фото: Reuters
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).
Как отметил Боррель, выход из договора «не является решением для преодоления сложностей, связанных с его выполнением и соблюдением другой стороной».
«Продолжая призывать Россию немедленно вернуться к полному выполнению договора, я призываю Соединённые Штаты пересмотреть своё решение», — говорится в заявлении дипломата.
По его словам, ДОН является ключевым элементом контроля над вооружениями и «служит важной мерой укрепления доверия и безопасности».
21 мая американский лидер Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора по открытому небу. Как заявили в Вашингтоне, решение вступает в силу через шесть месяцев.
В Берлине сообщили, что Германия вместе с партнёрами попытается убедить США пересмотреть своё решение выйти из соглашения.
Как отметили в МИД России, Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам ДОН, пока он действует.
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Комментарии
В мире , Армия , Жозеп Боррель , Дональд Трамп , МИД , ЕС , США
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