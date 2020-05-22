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Дважды плененный украинец сбежал из тюрьмы ДНР 

Lenta.ru 1 час назад
Дважды плененный украинец сбежал из тюрьмы ДНР
Фото: сайт города Мариуполя
Дважды плененный украинец Григорий Синченко совершил побег из тюрьмы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом агенству «Укринформ» сообщила его мать Татьяна Гулевская.
«Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, если найдут, не выпустят живым», — рассказала Гулевская. Она считает, что сына подвергали пыткам.
Новость о побеге Синченко местные телеканалы показывают в сводках происшествий. За сведения о его местонахождении обещают вознаграждение.
25-летнего Григория Синченко задержали в Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняют в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышек мобильного оператора «Феникс». В декабре 2017 года Синченко вернулся на Украину в рамках обмена пленными.
По словам матери, во время содержания под стражей сына пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили. Синченко решил отомстить и вновь отправился в ДНР. В октябре 2019-го его задержали спецслужбы самопровозглашенной республики.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма Россию. Москва отвергает претензии Киева.
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