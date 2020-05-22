Китай усилит контроль над Гонконгом 

Власти Китая рассматривают закон о государственной безопасности Гонконга , — с помощью него они смогут усилить контроль над регионом, сообщает агентство Reuters.

Закон, который обсуждается на 13-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, включает в себя строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР. В самом Гонконге и ряде других государств это вызывает опасения: новые нормы угрожают установившейся парадигме «одна страна — две системы».

Сторонники законопроекта заявляют, что он защитит китайское государство от терроризма и иностранного вмешательства, укрепив общенациональную безопасность. Они указывают на обширную поддержку, которую США и другие западные страны оказали протестующим в Гонконге в 2019 году.

На фоне возникшего международного напряжения упали акции китайских компаний, а доллар утром 22 мая вырос на 0,3 процента. Банкиры Гонконга заявили о своем беспокойстве: они считают, что демонтаж прежней системы приведет к оттоку капитала.

Международное сообщество возмущается готовящимся шагом КНР: Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект «катастрофическим решением».

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Гонконга, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.