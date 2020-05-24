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Байден одержал победу на первичных выборах в штате Гавайи 

ТАСС и ещё 2 47 минут назад
Байден одержал победу в штате Гавайи
Фото: РИА Новости
Бывший американский вице-президент Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в США выборах главы государства, одержал победу на первичных выборах (праймериз) на Гавайях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте отделения Демократической партии в штате.
Голосование было проведено по почте. Ранее ожидалось, что оно пройдет 4 апреля, но планы были изменены из-за пандемии нового коронавируса. На праймериз в штате отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии.
Байден получил 63,2% голосов избирателей. Сенатор Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получил 36,8% голосов. После прекращения Сандерсом предвыборной борьбы соперников у Байдена, по сути, не осталось, однако имена некоторых из участвовавших ранее в гонке политиков по-прежнему значатся в бюллетенях.
По итогам первичных выборов в штате распределили голоса 24 делегатов. 16 получил Байден, 8 — Сандерс.
Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). По подсчетам The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 566 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.
Действующий американский президент Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд республиканцев пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
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Комментарии
В мире , США , Второй срок , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Берни Сандерс , Демократическая партия США , New York Times
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