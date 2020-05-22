Почти 338 тысяч человек скончались от COVID-19 в мире 

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Жертвами нового типа коронавируса COVID-19 в мире стали 337 972 человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometrics.

Кроме того, за время пандемии в мире было выявлено 5 264 931 случаев заражения инфекцией.

При этом от заболевания излечились 2 127 575 граждан по всему миру.

Также среди активных случаев заболевания, в состав которых входят 2 799 384 пациента, 45 169 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.