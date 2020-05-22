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Почти 338 тысяч человек скончались от COVID-19 в мире 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Почти 338 тысяч человек скончались от COVID-19 в мире
Фото: Reuters
Жертвами нового типа коронавируса COVID-19 в мире стали 337 972 человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometrics.
Кроме того, за время пандемии в мире было выявлено 5 264 931 случаев заражения инфекцией.
При этом от заболевания излечились 2 127 575 граждан по всему миру.
Также среди активных случаев заболевания, в состав которых входят 2 799 384 пациента, 45 169 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , ВОЗ
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