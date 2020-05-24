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Коронавирус вернулся в Китай 

Lenta.ru и ещё 1 40 минут назад
Коронавирус вернулся в Китай
Фото: TINGSHU WANG / Reuters
В Китае за последние сутки вновь зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.
Двое зараженных прибыли из-за границы, еще один человек заболел непосредственно на территории Китая.
22 мая в стране впервые с начала эпидемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
По последним данным, в Китае было зафиксировано более 84 тысяч случаев заражения вирусом. Всего в стране более четырех тысяч человек скончались в результате пандемии.
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В мире , Азия , Китай
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