В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса 

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Китай открыт к сотрудничеству с мировым сообществом для установления источника коронавируса, но этот процесс должен быть без политики, заявил на пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.

"Китайская сторона придерживается открытой позиции в вопросе научно-исследовательского сотрудничества с международным научным сообществом для исследования источника коронавируса. Вместе с тем мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным. Справедливым — означает, что в поиске источника политическое вмешательство должно быть исключено", — сказал Ван И.

Китайский министр подчеркнул, что в ходе этого процесса необходимо уважать суверенитет всех стран, китайская сторона также выступает против "презумпции виновности".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.