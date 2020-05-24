Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса 

РИА Новости и ещё 24 3 часа назад
В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Китай открыт к сотрудничеству с мировым сообществом для установления источника коронавируса, но этот процесс должен быть без политики, заявил на пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.
"Китайская сторона придерживается открытой позиции в вопросе научно-исследовательского сотрудничества с международным научным сообществом для исследования источника коронавируса. Вместе с тем мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным. Справедливым — означает, что в поиске источника политическое вмешательство должно быть исключено", — сказал Ван И.
Китайский министр подчеркнул, что в ходе этого процесса необходимо уважать суверенитет всех стран, китайская сторона также выступает против "презумпции виновности".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
В мире , Азия , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , МИД , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самойлов и Джиган купили детям аквапарк за полмиллиона
Самойлов и Джиган купили детям аквапарк за полмиллиона
Кадыров обратился к жителям Чечни
Кадыров обратился к жителям Чечни
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Собянин призвал продлить режим самоизоляции в Москве
Собянин призвал продлить режим самоизоляции в Москве
Видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение
00:58
Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение
Общество
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение