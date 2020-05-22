Вашингтон выходит из важнейшего договора, который обеспечивал нашей стране возможность вести легальную разведку над территорией США — «Открытое небо». Почему Соединенные Штаты приняли такое решение, в чем его лицемерие и опасность для военного положения России и как в целом Москва должна реагировать на происходящее?

Договор «Открытое небо», подписанный в далёком 1992 году, вкратце состоял в следующем. У каждой страны-подписанта (а это не только Россия и США) имелась квота на осуществление полётов своих самолётов с аэрофотоаппаратами и рядом других систем наблюдения над территорией других стран-подписантов, а также обязательная квота на допуск самолётов других стран к полётам над своей территорией. Такая мера должна была способствовать снижению взаимной напряжённости между Россией, странами Европы, США и рядом других государств. И она действительно этому способствовала.

Россия по этому договору имела право на определенное количество наблюдательных полётов над территорией США и НАТО , а в ответ обязана была допустить американцев и их союзников к полётам над своей территорией. Нужно сказать, это действительно были полезные для безопасности России полёты, позволявшие получить важную для безопасности страны информацию без риска.

Источником недовольства «Открытым небом», как обычно, стал Запад и его союзники. Еще в 2014 году США отказались от одного из полётов над Россией и стали ставить нашей стране препоны в полётах над США из-за появления новейшего самолёта Ту-204ОН, с максимально возможным по Договору комплектом оборудования. Тогда, правда, к разрыву Договора эти проблемы не привели. В 2016 году Турция , отношения с которой были на очень низком уровне из-за уничтожения турками нашего бомбардировщика, запретила плановый полёт российского самолёта над своей территорией.

В 2019 году американцы выступили с новым набором обвинений. По их утверждениям, Россия запрещала полёты их самолётов ближе 10 километров к границе Абхазии Южной Осетии , а также не разрешала летать над Калининградом . Кроме того, американцы обвинили РФ в злоупотреблении условиями Договора и использовании полётов для сбора информации о критически важной инфраструктуре США.

На самом деле, конечно же, это было очередным примером американского лицемерия. Полёты вблизи Южной Осетии и Абхазии очевидно бы означали поступление разведывательной информации со стороны США правительству Грузии , что могло бы поставить жизни российских военнослужащих в этих двух странах и вблизи от них под угрозу. Кроме того, сама идея о том, что американцев так волнует Абхазия и Южная Осетия, смехотворна. Явным образом это просто повод.

В проблемах с Калининградом была виновна Польша, проводившая полёты таким образом, что это мешало полётам гражданских самолётов, и не желающая ни в каком виде менять свои подходы к «Открытому небу». Кроме того, с учётом «адекватности» Польши, легко представить себе, что полученные в ходе полётов над Калининградом данные будут использованы для вооружённой провокации, всё более вероятной по мере того, как Польша перевооружается. Пришлось именно над Калининградом небо закрыть.

Что до якобы «злоупотреблений» России в изучении американской инфраструктуры, то это невозможно технически, и, как это обычно бывает с американскими обвинениями, не подтверждалось никакими доказательствами. Тем не менее, именно тогда, в 2019 американцы начали готовить свой выход из Договора.

И вот 21 мая 2020 года Трамп объявил о том, что якобы из-за нарушений Россией этого Договора США выходят из него. Правда, остальные участники (страны НАТО) продолжают считать себя участниками Договора, и речи о выходе из него не ведут. Россия пока в их числе, но в любом случае нам придётся как-то реагировать на очередную американскую выходку.

Последствия для России

Первым и очевидным последствием выхода США из «Открытого неба» для нашей страны является утрата возможности проверять военные объекты на американской территории. При этом пока эта утрата носит односторонний характер — по крайней мере, в США некоторые политики, не стесняясь, заявляют, что им этот договор уже был не нужен, так как наблюдение за территорией России они могут вести иным способом. В частности, опираясь как на разведывательные, так и на коммерческие спутники, осуществляющие космическую фотосъёмку. А Россия, мол, теперь в невыгодном положении, так как у неё нет спутниковой группировки, сопоставимой с американской. Речь, таким образом, идёт о том, что США просто создали себе военное преимущество. Но проблема не только в этом.

Теоретически, Россия может продолжать полёты над европейскими странами НАТО, которые остаются участниками Договора. Безусловно, возможность осуществления наблюдательных полётов над Европой важна для нашей безопасности.

Однако, на практике это может означать «игру в одни ворота». Не секрет, что европейские страны зависимы от США и безоговорочно выполняют многие их требования. Может ли быть так, что европейские страны будут автоматически предоставлять США всю полученную в ходе полётов информацию или даже летать там, где попросят американцы? Вполне, более того, так и будет. Разведки НАТО взаимодействуют друг с другом, а кроме того, есть ещё и исторически сложившиеся особые отношения между страной-участником Договора Великобританией и США. По факту, США по-прежнему могут получать всю информацию о России, которую они и ранее получали в ходе этих полётов. А Россия — нет, никто для нас над территорией США собирать информацию не будет.

И теперь России придётся сделать выбор — или отказаться от получения разведывательной информации, которую пока удаётся получать во время облётов европейских стран НАТО, или смириться с тем, что европейские коллеги получают для США всю информацию о России, какую США захотят иметь, а американская территория для нас при этом «ушла в тень». Надо сказать, что хорошего решения тут нет, все варианты одинаково плохие. Но не выбрать один из них невозможно.

Оценивая действия американцев, стоит помнить лозунги, под которыми шёл на выборы Дональд Трамп . Первый, «Сделаем Америку великой снова», помнят многие. Но был и ещё один, который не нашёл своего места на кепках, но в речах Трампа фигурировал — «Мир через силу».

Это крылатое выражение в американской политике, восходящее ещё к римскому императору Адриану с его выражением: «Мир через силу, а если не получится, то мир через войну». Суть этого принципа в американской трактовке такова — нужно через демонстрацию силы или путём её применения склонить всех соперников Америки к миру на её условиях.

Последовательное разрушение американцами всех краеугольных договоров, обеспечивающих европейскую безопасность, и нагнетание военной напряжённости очень хорошо ложатся в канву такого принуждения. Американцы ещё помнят испуганного Горбачёва и не против повторить. Под лозунгом «Мир через силу» поднимал Америку в свой Крестовый поход против СССР Рональд Рейган , а Трамп, как известно, во многом подражает Рейгану. Теперь Трамп способствует нарастанию военной угрозы в мире, чтобы получить от соперников и врагов Америки какие-то уступки.

И он нельзя сказать, чтобы сильно ошибся. Это у нас нет хороших вариантов касательно продолжения участия в Договоре, а у американцев всё отлично — они нас поставили в трудное положение, а не себя.

Немного о будущем

То, как США обошлись со всеми основополагающими договорами по обеспечению международной безопасности, ставит перед нашей страной острый вопрос — а насколько вообще оправдано подписание подобных договоров с США? Каждый раз они выходили из этих договоров с различными видами ущерба для нашей страны, вот и с «Открытым небом» мы опять вынуждены выбирать из двух зол.

Фактически, любая сделка с США заканчивается причинением нам вреда.

Из ДРСМД они вышли, причинив нам немалый политический ущерб по поводу якобы нарушения Россией этого договора. Теперь нас ставят перед плохим выбором в связи с выходом США из «Открытого неба». На подходе отказ американцев продлять СНВ-3. И всё это, как и предшествующий выход из «Договора об ограничении систем ПРО», было сделано в момент исторической слабости России, когда в силу экономического положения наша страна не сможет выдерживать ядерный паритет с США, если вдруг они резко решат нарастить свой ракетно-ядерный арсенал или создать по настоящему мощную систему континентальной ПРО США.

Трамп своими действиями ставит вплотную вопрос — а возможно ли вообще рассчитывать на то, что американцы будут соблюдать какие-то взятые на себя обязательства? В принципе? Может, России пора пойти китайским путём и не вступать в какие-либо переговоры о сокращении вооружений вообще? Это, по крайней мере, избавит нас от неприятных сюрпризов типа краха ДРСМД и не заставит делать плохой выбор из двух зол, как в случае с Договором «Открытое небо».

У американцев остался всего один Договор с нами, который они ещё не разрушили — и это СНВ-3. Так что делать выбор придётся и здесь, и опять независимо то того, насколько плохими будут доступные нам варианты.