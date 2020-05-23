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Украина, США, Британия и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Европа отказалась слушать Крым
Фото: ТАСС
Представители четырех стран (Украины, США, Британии и Эстонии) отказались участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по ситуации в Крыму. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.
Постпредство отметило, что делегации нарушили установленную практику Совета Безопасности ООН, согласно которой все члены принимают участие во встречах по "формуле Арриа" вне зависимости от того, одобряют ли они избранную тему встреч.
"Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Арриа" Не почтили своим присутствием нашу встречу и представители Британии, США и Эстонии", — говорится в заявлении.
После этого инцидента РФ воздержалась от участия в организованном постпредством Эстонии мероприятии.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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В мире , Крым наш , Совбез ООН , Республика Крым , США , Эстония
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