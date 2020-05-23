Европа отказалась слушать Крым

Постпредство отметило, что делегации нарушили установленную практику Совета Безопасности ООН, согласно которой все члены принимают участие во встречах по "формуле Арриа" вне зависимости от того, одобряют ли они избранную тему встреч.

"Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Арриа" Не почтили своим присутствием нашу встречу и представители Британии, США и Эстонии", — говорится в заявлении.

После этого инцидента РФ воздержалась от участия в организованном постпредством Эстонии мероприятии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.