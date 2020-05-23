«Джо, у меня хорошая новость» 

«Их ждет немало приключений и немало приговоров. Это не последний звонок, который услышат украинцы», — такие перспективы обрисовал президент Украины Владимир Зеленский своему предшественнику Петру Порошенко и его команде после публикации скандальных записей, на которых экс-глава государства отчитывается перед Байденом в расчете получить миллиард долларов.

Примечательно, что независимый депутат Андрей Деркач опубликовал запись как раз накануне первой годовщины президентства Зеленского и его пресс-конференции. Пленки Деркача — это восемь разговоров Порошенко с Байденом, состоявшихся в 2016 году, и еще один, датированный 2019-м, а также беседа экс-президента с тогдашним госсекретарем США Джоном Кэрри от 3 декабря 2015 года.

На них бывший президент обсуждает с «друзьями» из Вашингтона абсолютно все внутренние дела Украины — от расследования дела нефтяной компании Burisma, в котором оказался замешан сын Джозефа Байдена, до коммунальных тарифов — и просит помощи в решении некоторых внутриполитических проблем. Отдельного упоминания достоин тон украинского лидера. Он откровенно заискивает в начале каждого разговора и не упускает случая заявить, как он признателен собеседнику за участие его лично и всей американской администрации в судьбе Украины. Записи попали в несколько украинских СМИ, полную расшифровку выложило издание «Страна.ua».

Бывший президент уже прокомментировал скандал. В качестве защитной стратегии он выбрал излюбленную и проверенную тактику поиска «пятой колонны». Порошенко заявил, что записи сфабрикованы в России по указанию Кремля и при помощи кремлевских агентов в офисе Зеленского, а затем распространялись на Украине через медиаресурсы олигарха Игоря Коломойского, поддерживающего «российский реванш». Иными словами, предатели родины «начали масштабную спецоперацию против Украины» и пытаются подорвать двухпартийную поддержку Киева в США.

Аналогичную стратегию избрал и Байден. Представитель его предвыборного штаба Эндрю Бейтс заявил, что аудиозаписи серьезно отредактированы, «и вообще вся эта история не стоит выеденного яйца». Там указали, что депутат Деркач имеет связи с Россией, и обратили внимание на то, что заметную роль в распространении этой информации сыграл «подконтрольный российским властям телеканал RT».

У действующих властей в Киеве позиция иная. В отношении Порошенко возбуждено очередное дело о госизмене и злоупотреблении властью. Этот инцидент мог бы стать сильным козырем в руках Зеленского, но по-настоящему активных и решительных действий так и не последовало. Президент лишь пригрозил, что за этим делом последуют и другие расследования против его предшественника и его команды. Впрочем, он так и не уточнил, что же будет с полутора десятками других уголовных дел, в том числе и по статье о госизмене, где Порошенко проходит свидетелем и которые застыли на стадии расследования.

Осторожность Зеленскому и впрямь не повредит. Скандал вокруг компании Burisma около полугода назад уже поставил его в неловкое положение. Это дело активно используется президентом США Дональдом Трампом в предвыборной кампании, где главным его соперником сейчас стал Джозеф Байден. Тогда украинскому лидеру удалось аккуратно спустить ситуацию на тормозах, чтобы не стать той дубинкой, которой Трамп расправится со своим оппонентом. Однако сейчас ему, очевидно, не дадут отмолчаться.

Впервые история с увольнением генерального прокурора Украины Виктора Шокина по звонку из Вашингтона всплыла еще в январе 2018 года. Тогда Джо Байден решил похвастаться своей влиятельностью перед Советом по международным делам США и рассказал, что добился этого, пригрозив Киеву заблокировать предоставление кредитных гарантий на миллиард долларов. Байден и раньше не особенно скрывал, что увольнение Шокина произошло по его просьбе, но о давлении и шантаже открыто не высказывался.

Дело приняло скандальный оборот, когда весной 2019 года выяснилось, что Шокин интересовался украинскими делами сына вице-президента — Хантера. Байден-младший, не будучи специалистом по энергетике, входил в совет директоров украинской нефтегазовой компании Burisma и получал за это по 50 тысяч долларов в месяц. Кроме того, компания Байдена Rosemont Seneca Partners в качестве гонораров за консалтинговые услуги получала от Burisma по 166 тысяч долларов в месяц в период с весны 2014-го по осень 2015 года. Вся эта информация содержалась в материалах Генпрокуратуры Украины, которые передали американским СМИ анонимные украинские чиновники.

Позже в разговоре с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани разоткровенничался и Шокин. По его словам, летом 2015 года тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт сказал генпрокурору, что расследование в отношении Байдена-младшего должно проводиться «в белых перчатках», что, по словам экс-генпрокурора, означало приостановление дела. Подтвердил он и вызов к Порошенко с требованием написать заявление об отставке.

Судя по опубликованным сейчас аудиозаписям, компрометирующим Порошенко, американским партнерам даже не потребовалось сильно давить на него. Очевидно, Шокину действительно не удалось довести дело до конца.

«Джо, у меня есть хорошая новость для вас. Вчера, а точнее это было позавчера, я встретился с генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно его каких-либо неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку», — говорил экс-президент Байдену 16 февраля 2016 года.

Байден, однако, был настроен решительно и пытался сделать все, чтобы быстро заняться «исправлением вреда, который нанес Шокин». Едва ли можно считать совпадением то, что в этот момент на Украине началась реформа ведомства, в результате которой пост генерального прокурора получил лидер фракции партии Порошенко, его кум и доверенное лицо Юрий Луценко . Судя по записям, эта кандидатура была утверждена в Вашингтоне, и украинскому президенту пришлось немало потрудиться, чтобы провести назначение, ведь Луценко по закону не мог занимать этот пост, поскольку банально не имел юридического образования.

Порошенко жалуется своему покровителю, что ему пришлось попотеть: политические силы Юлии Тимошенко и Радикальная партия Олега Ляшко препятствовали внесению поправок в конституцию и реформе правоохранительных ведомств. Однако в итоге все удалось.

«Кстати, в этом законе мы представили новую структуру ГПЦ, включая генеральную инспекцию, как мы согласовали с вами», — добавляет президент Украины в телефонном отчете.

Порошенко не только назначил доверенного и согласованного человека на пост генпрокурора, но и обеспечил ему прямую связь с американским посольством, а также попросил назначить для Луценко куратора.

«Я буду доволен, если у него будет конкретный человек или из Вашингтона, или из другой страны, — говорит президент Украины Байдену. — У нас есть тут — я не помню его имени — американский прокурор украинского происхождения, он немного пожилого возраста. Я отправил Джеффри [Пайетту] его имя. Он готов приехать и быть помощником и советником».

Порошенко обсуждал со своим покровителем не только дело Burisma. Большая часть опубликованных разговоров касалась внутриполитической борьбы на Украине и проведения по требованию Международного валютного фонда (МВФ) непопулярных реформ — например, создание антикоррупционной правоохранительной системы и изменение тарифной политики. Как оказалось, Вашингтон очень живо интересовался этими процессами.

Так, 18 февраля 2016 года президент Украины объясняет Байдену, что лично заблокировал отставку правительства Арсения Яценюка , потому что обещал это сделать. Однако, по словам Порошенко, пакет необходимых реформ принять все же не удалось, потому что партии «Самопомощь» и «Батькивщины» вышли из парламентской коалиции.

Позже, 22 марта, Байден просит Порошенко подробнее рассказать о его планах назначить главой правительства спикера парламента Владимира Гройсмана , и глава государства пускается в пространные объяснения, убеждает, что пытается договориться с несогласными фракциями «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко, пересказывая все детали кулуарных переговоров. Также он обращает внимание собеседника на их недовольство премьером Яценюком, против отставки которого выступали в Вашингтоне.

Байдену, очевидно, больше нравится кандидатура тогдашнего министра финансов Натальи Яресько, имеющей давние деловые и политические связи с США. Президент Украины увиливает от ответа. Он указывает, что без вышедших из коалиции партий и в отсутствие согласия с Ляшко ему не получить достаточного количества голосов для поддержки Яресько, а вернуть их поддержку невозможно, поскольку политические силы требуют невозможных изменений в законодательстве — например, в законе о выборах, что повлечет нежелательные последствия и для Киева, и для Вашингтона.

«Я ответил отказом, поскольку категорически против досрочных парламентских выборов, отметив: "Изменения избирательного законодательства будут стимулировать вас и Тимошенко к проведению досрочных парламентских выборов, что полностью неприемлемо для меня"», — говорит Порошенко.

Собеседники договариваются, что в случае отсутствия необходимой поддержки будет рассматриваться кандидатура Гройсмана, а не Яресько. Попутно Порошенко мягко упрекает «партнеров из США», которые выделили финансирование «Самопомощи» — партии, теперь блокирующей необходимое Вашингтону назначение. Уже 13 мая 2016 года Порошенко, докладывая Байдену о ходе реформ, снова жалуется, что у него недостаточно поддержки, и просит оказать ему содействие. Он также проговаривается, что просил посла США Джеффри Пайетта не давать грантов своим политическим оппонентам.

Кстати, в тот же день Порошенко хвастается, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ), запустил реформу государственных предприятий и работает над повышением цен на лекарства: «В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100 процентов по тарифам, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75 процентов».

Еще одна интересная тема, которая всплыла в опубликованных аудиозаписях, — национализация Приватбанка Игоря Коломойского, которого Байден, кстати, называет «занозой в заднице». Разговор об этом состоялся 16 ноября 2016 года по инициативе вице-президента США. Он говорит, что глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева уже просит определиться с конкретной датой, «когда начать процесс изменений».

Очевидно, Гонтарева тоже имела советчиков в Вашингтоне. «Мне сказали, и я разделяю эту позицию, что она не определится с датой, пока не согласует ее с вами, — говорит Байден. — И я сказал, что нужно вернуться к определению даты и что я относительно этой даты поговорю с вами. Потому что приближается то, что я бы не хотел, чтобы произошло». Вице-президент США советует Порошенко использовать все рычаги, чтобы надавить на Приватбанк, и рекомендует приложить усилия для получения следующего транша финансовой помощи от МВФ.

В ответ президент Украины начинает объяснять, что сможет инициировать процесс уже в ближайшие дни, поскольку ждет аудиторского отчета Ernst & Young, а в целом изменения уже согласованы. При этом Порошенко не стесняется делиться подробностями подготовки к атаке на Коломойского: «Премьер-министр просил меня проголосовать сначала бюджет, а потом начать процесс. Это конфиденциальная информация, но…».

Еще по одному поводу экс-президенту пришлось многословно оправдываться. Речь идет об отставке министра экономики Айвараса Абромавичюса — он неожиданно для всех покинул пост 3 февраля 2016 года, напоследок обвинив команду Порошенко в коррупции и противодействию реформам. В задачи Абромавичюса входила приватизация государственных предприятий с целью избавления их от политического влияния.

На него явно рассчитывали МВФ и Запад. Например, на форуме в Давосе тогдашний глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу заметил, что работу правительства Украины в целом можно оценить не выше чем на «четыре с минусом, несмотря на высшие оценки работы отдельных министров, в частности, глав Минфина Минэкономразвития ». И этот министр вдруг подает в отставку с громким скандалом, обвинив первого заместителя председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в давлении с целью прекратить реформы и попытке назначать своих людей в его команду.

После ухода министра появилось даже коллективное письмо послов стран ЕС , США, Канады и Швейцарии, которые выразили разочарование отставкой чиновника. Известно также, что Порошенко встречался с Абромавичюсом и уговаривал его остаться в правительстве.

В опубликованных недавно аудиозаписях переговоров Байдена и Порошенко есть разговор, датированный 11 февраля 2016 года, о некоем документе, подготовленном министром, — интересно, что вице-президент США извиняется за то, что не может выговорить его имя. Точно установить, о чем идет речь, сложно. Президент Украины переводит тему: «Не знаю, как там с этим документом, мне неизвестно про его подписание другими членами правительства, но заявление Абромавичюса было очень опасным и принесло серьезный кризис, несомненно». А после Порошенко пересказал содержание своего разговора с чиновником.

Что ответил по этому поводу Байден — неизвестно, так как запись прерывается.

Такой громкий скандал будет иметь далекоидущие последствия для всех его участников, вольных и невольных. Очевидно, что в первую очередь произошедшее на руку Трампу. Сейчас Байден — его единственный возможный соперник от Демократической партии на будущих выборах президента США.

Демократы уже инициировали украино-американский скандал прошлой осенью: 25 сентября палата представителей начала процедуру импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с Зеленским. Противники президента попытались доказать, что американский лидер давил на украинского коллегу с целью стимулировать расследование коррупционного дела против сына Байдена. Демарш провалился, и Трамп в итоге был оправдан. Но у избирателей, как говорится, «осадочек остался». Нынешний скандал и всплывшие доказательства правоты президента США в отношении Байдена станут отличным поводом нанести ответный удар по демократам.

А вот Зеленский вряд ли готов атаковать своих противников. Его команда сейчас слишком слаба и разобщена для внутриполитических разборок. Только в марте ему удалось сменить генпрокурора Руслана Рябошапку , блокировавшего уголовные дела против Порошенко, которые заводило Госбюро расследований. В приоритете у президента Украины — бедственное экономическое положение, отягощенное пандемией, и эскалация конфликта в Донбассе, а также стремительно падающие из-за этого рейтинги. Есть и другие, менее очевидные причины, по которым Зеленский не хотел влезать в этот скандал.

Как уже писала «Лента.ру», за Байденом стоит старая гвардия Демократической партии, в первую очередь — чиновники администрации Обамы , а также миллиардер Джордж Сорос . Демократы, взрастившие не одно поколение политической элиты Украины, связаны многочисленными обещаниями и договоренностями с Порошенко. Если против Байдена и Порошенко начнется расследование по коррупционным делам на Украине, неизбежно всплывут и другие, более серьезные — от офшоров с участием американских политиков до участия США в Евромайдане и вооруженном конфликте в Донбассе.

После этого старая демократическая элита будет окончательно скомпрометирована, и ее место займут новые политики, которым совершенно не нужно поддерживать конфликт в Донбассе и Украину вообще. Одновременно ослабеет и украинская элита, связанная с США, — например, тот же олигарх Виктор Пинчук , пожертвовавший в фонд Билла Клинтона миллионы долларов до 2014 года и ставший проводником интересов демократов и западных либералов в Киеве. Вместе с тем усилятся позиции пророссийски настроенных политических сил, что совершенно не входит в планы Зеленского.

В первую очередь это «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука , известного личными контактами с президентом России Владимиром Путиным . Его сторонники заняли второе место на парламентских выборах и сейчас стали фактически единственной «партией мира» в стране, настаивающей на скорейшем урегулировании конфликта в Донбассе. Война вызывает все больше недовольства в обществе, а политика Зеленского по этому поводу крайне непоследовательна: пытаясь угодить и радикалам, и Западу, и основной части своих избирателей, которые голосовали против «партии войны» Порошенко, президент Украины все больше загоняет ситуацию в тупик.

Помощи от Трампа в этом вопросе ждать не приходится: американский лидер еще в ходе «первого акта» американо-украинского скандала дистанцировался от этой проблемы, заявив на встрече с Зеленским, что надеется на урегулирование конфликта в Донбассе и российско-украинских отношений. Ни ему, ни его избирателям вооруженный конфликт за океаном не нужен.

Зеленский долго надеялся, что ситуация разрешится сама собой, и ему не придется выбирать сторону в гонке за кресло президента США — а следовательно, решать внутриполитические проблемы. Однако теперь у него, похоже, не остается выбора. ДНР и ЛНР больше не согласны держать конфликт в заморозке и готовы к решительным шагам. Запад давит и указывает на то, что «домашнее задание», полученное на саммите «нормандской четверки» в декабре, явно провалено. Недовольство народа растет, а конфликты с региональными администрациями усиливаются на фоне грядущих местных выборов. Так что сейчас было бы самое время вспомнить успешную предвыборную тактику, обеспечившую Зеленскому рекордную поддержку: свалить все проблемы страны на предшественника. Но при этом снова оставить его безнаказанным — в надежде удержать зыбкое равновесие сил и интересов.