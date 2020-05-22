Зеленский готовит налог на войну 

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ввести налог на войну. Об этом депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала «112 Украина».
На этой неделе, как сообщал «Рамблер», исполнился год со дня вступления Зеленского в должность президента Украины.
Рабинович признался, что за это время так и не понял, какую страну строит глава государства.
По его словам, вместо плана по преодолению кризиса сторонники Зеленского из партии «Слуга народа» уже внесли на рассмотрение Верховной рады проект закона о введении налога для украинцев, которые работают за границей. Кроме того, в настоящее время они разрабатывают законопроекты о введении налогов на войну, культуру и даже коронавирус.
«Ну тогда надо сказать: "Дорогие друзья, моя (Зеленского. — Прим. ред.) политическая сила идет к победе на выборы для того, чтобы ввести налоги на все, что есть в стране"», — пошутил Рабинович.
На прошлой неделе Рабинович заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) обдурил Украину — намерен выдать ей кредит стэнд-бай в размере пяти миллиардов долларов, который направлен не на развитие заемщика, а на выплату им процентов, которые тот уже должен.