Зеленский готовит налог на войну 

На этой неделе, как сообщал «Рамблер», исполнился год со дня вступления Зеленского в должность президента Украины.

Рабинович признался, что за это время так и не понял, какую страну строит глава государства.

По его словам, вместо плана по преодолению кризиса сторонники Зеленского из партии «Слуга народа» уже внесли на рассмотрение Верховной рады проект закона о введении налога для украинцев, которые работают за границей. Кроме того, в настоящее время они разрабатывают законопроекты о введении налогов на войну, культуру и даже коронавирус.

«Ну тогда надо сказать: "Дорогие друзья, моя (Зеленского. — Прим. ред.) политическая сила идет к победе на выборы для того, чтобы ввести налоги на все, что есть в стране"», — пошутил Рабинович.