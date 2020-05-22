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Украина обвинила Россию в нарушении минских соглашений 

Алиса Селезнёва и ещё 1 23 минуты назад
Россия сознательно нарушает минские соглашения, заявил штаб Операции Объединенных сил на своей странице Facebook.
В сообщении подчеркивается, что силы республик в Донбассе, которые Украина называет «незаконными вооруженными формированиями РФ», «постоянно нарушают существующие договоренности об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения».
Сославшись на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 20 мая, штаб ООС заявил, что «на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка было зафиксировано пять танков Т-72 и три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 „Гвоздика“. Тяжелое вооружение, а также противотанковые мины, были обнаружены и на других участках у линии разграничения, подчеркивается в сообщении.
Штаб Операции Объединенных сил также обвинил „российских оккупантов“ в „демонстрации стойкого нежелания придерживаться Минских договоренностей и пренебрежении взятыми на себя обязательствами“.
Как сообщал „Рамблер“, с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в „нормандском формате“.
21 мая представитель ЛНР Родион Мирошник заявил, что все вооруженные подразделения Луганской народной республики приведены в боевую готовность и в случае необходимости отреагируют на любые провокации со стороны Украины.
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В мире , Видео , Украина , Родион Мирошник , ОБСЕ
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