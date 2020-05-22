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Главред (Украина): жить на Украине уже попросту опасно 

ИноСМИ 57 минут назад
«Жить на Украине уже попросту опасно»
Фото: ИноСМИ
На Украине жить опасно. Пару дней назад в Одессе обрушился дом. В Киеве постоянно рвутся теплосети и любой житель столицы имеет шансы сварится заживо в кипятке. Во время пресс-конференции Зеленского обрушился мост под Никополем. Очень символично!
Я всегда улыбаюсь, когда все наши правительства уверяют нас, что экономика растет, потому что где-то там статистика показывает рост ВВП. Экономика Украины разваливается все годы независимости. И лучше всего это видно на примере нашей распадающейся инфраструктуры и медицины.
Мне уже приходилось писать об этом и доказывать, что главная проблема нашей экономики заключается в том, что она не создает капитал. Напротив, она его поедает. Иными словами, вложения в украинскую экономику себя не окупают. Это все следствие коррупции, отсутствия независимого и справедливого суда, отсутствия защиты частной собственности, всесилия силовиков и чиновников и т.д. В такой деловой среде, как у нас, добиться отдачи на вложенный капитал нормальным, честным путем невозможно. Капитал исчезал из Украины все годы независимости, вместо того, чтобы приходить и накапливаться. Поэтому скорость деградации физического капитала значительно превышает инвестиции на его восстановление.
Капитала в стране катастрофически не хватает. Его дефицит составляет уже сотни миллиардов долларов. Этим объясняется разрушение дорог, мостов, жилых домов, железнодорожного полотна, портов, объектов энергетики и т.д. Впереди неизбежные крупные аварии и катастрофы, и процесс будет идти по нарастающей, до тех пор, пока в Украине не состоится социальная революция.
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В мире , Киев , Никополь
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