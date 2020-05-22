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Ким Чен Ын снова пропал: лидера Северной Кореи не видели три недели 

Свободная пресса и ещё 4 2 часа назад
Северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике на протяжении трех недель. В последний раз он принимал участие в публичном мероприятии 1 мая, посетив недавно построенный завод по производству удобрений. До этого он также исчезал на 20 дней, из-за чего появились сообщения о его болезни и даже смерти.
В Южной Корее заявили, что следят за сообщениями о появлениях лидера КНДР.
Ранее «Свободная пресса» сообщала новость о том, что после слухов о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына появились предположения о том, кто может возглавить страну вместо него.
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В мире , Азия , Видео , Чен Ким , КНДР
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