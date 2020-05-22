Северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике на протяжении трех недель. В последний раз он принимал участие в публичном мероприятии 1 мая, посетив недавно построенный завод по производству удобрений. До этого он также исчезал на 20 дней, из-за чего появились сообщения о его болезни и даже смерти.

В Южной Корее заявили, что следят за сообщениями о появлениях лидера КНДР.

Ранее «Свободная пресса» сообщала новость о том, что после слухов о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына появились предположения о том, кто может возглавить страну вместо него.