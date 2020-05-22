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«Налоги на всё»: политику Зеленского высмеяли в Раде 

News.ru и ещё 4 1 час назад
«Налоги на всё»: политику Зеленского высмеяли в Раде
Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский должен признаться гражданам страны, что намерен ввести в стране налоги на всё, что в ней есть. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович.
Политик в эфире канала «112 Украина» отметил, что президентская партия «Слуга народа» уже внесла законопроект на введение налогов на украинцев, работающих за границей, также готовятся законы «на коронавирус», «на войну» и «на культуру».
"Для того чтобы развивать культуру, вы нашли единственный способ — собирать с людей деньги. Для того чтобы воевать, вы ввели военный сбор, потому что нам не хватает. Так нам тоже не хватает всем — всей стране не хватает", — сказал Рабинович.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство иностранных дел Украины всегда являлось рассадником шизофрении. Таким образом депутат Вадим Рабинович отреагировал на высказывание представителей внешнеполитического ведомства о пожаре в одесском Доме профсоюзов, который произошёл 2 мая 2014 года.
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Комментарии
В мире , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский , МИД , Верховная Рада
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