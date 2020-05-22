«Налоги на всё»: политику Зеленского высмеяли в Раде 

Политик в эфире канала «112 Украина» отметил, что президентская партия «Слуга народа» уже внесла законопроект на введение налогов на украинцев, работающих за границей, также готовятся законы «на коронавирус», «на войну» и «на культуру».

"Для того чтобы развивать культуру, вы нашли единственный способ — собирать с людей деньги. Для того чтобы воевать, вы ввели военный сбор, потому что нам не хватает. Так нам тоже не хватает всем — всей стране не хватает", — сказал Рабинович.