«Не должным образом»: США выдвинули новое обвинение России

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«Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент:«Кэмп Дэвид» или Бедминстер. Так что они использовали договор не должным образом», — сказал он в эфире Fox News.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу.

Решение вступает в силу через шесть месяцев.

Как заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, Германия вместе с партнёрами попытается убедить руководство США обдумать своё решение выйти из ДОН.