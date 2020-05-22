В Китае предложено отказаться от рукопожатий 

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Китае на начавшейся ежегодной сессии Высшего собрания народных представителей (ВСНП) было предложено отказаться от западной традиции рукопожатий при приветствии ввиду требований соблюдать дистанцию между людьми из-за коронавируса. Вместо рукопожатия предлагается вернуться к традиционному китайскому приветствию, представляющему собой ряд поклонов. Об этом сообщает правительственное англоязычное китайское издание Global Times.

С такой инициативой выступил делегат сессии ВСНП, глава Института Конфуция в провинции Шаньдун в восточном Китае Ян Чаоминг.

"Коронавирус распространяется по всему миру и может долгое время сосуществовать с человечеством. Мы считаем, что необходимо переосмыслить этикет приветствия и вернуться к простой и глубокой традиции кланяться друг другу со сложенными руками, чтобы ослабить общественные опасения на фоне эпидемия, а также продвигать наши культурные ценности. Поэтому мы должны отказаться от западного рукопожатия и использовать вместо этого традиционное китайское приветствие", — цитирует издание предложения Яна.

Ян также отмечает, что потовые железы на человеческих руках способны выделять большое количество пота, что способствует распространению инфекции, тогда как поклоны можно выполнять на удалении друг от друга.

Ранее директор Национального института аллергий и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил изданию The Wall Street Journal, что коронавирус приведет к изменению некоторых ритуалов общения людей. "Не думаю, что мы будем и впредь здороваться за руку, и, если честно — это хорошо, потому что позволит в том числе сократить и число случаев гриппа", — отметил ученый.