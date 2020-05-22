В Китае за сутки выявили 39 случаев COVID-19 

Четыре новых случая заражения коронавирусом и 35 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели шесть пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из четырех новых случаев два — локальные в провинции Цзилинь и два ввозных в Шанхае.

Всего за время эпидемии на территории материкового Китая был выявлен 82 971 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 255 человек выздоровели, 82 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1711, из них выздоровели 1668.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 35 таких случаев, все локальные. За сутки из карантина выпустили 45 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 365 бессимптомных носителей.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1063 случая заражения (четыре человека скончались, 1029 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 441 человек (семь скончались, 407 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.