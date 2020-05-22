Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае за сутки выявили 39 случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
В Китае за сутки выявили 39 случаев COVID-19
Фото: © AFP 2020 / Hector Retamal
Четыре новых случая заражения коронавирусом и 35 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели шесть пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из четырех новых случаев два — локальные в провинции Цзилинь и два ввозных в Шанхае.
Всего за время эпидемии на территории материкового Китая был выявлен 82 971 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 255 человек выздоровели, 82 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1711, из них выздоровели 1668.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 35 таких случаев, все локальные. За сутки из карантина выпустили 45 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 365 бессимптомных носителей.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1063 случая заражения (четыре человека скончались, 1029 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 441 человек (семь скончались, 407 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Последние новости
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня Онищенко оценил поступок тульской медсестры, надевшей бикини под костюм Онищенко оценил поступок тульской медсестры, надевшей бикини под костюм Все по новой. Почему миллионы китайцев опять на карантине Все по новой. Почему миллионы китайцев опять на карантине
Комментарии
В мире , Санкции , Ситуация в мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе
Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Муж Полины Гагариной прервал молчание
Муж Полины Гагариной прервал молчание
Видео
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение