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«Эпидемия еще не закончилась»: власти КНР обратились к народу 

Павел Тиунов и ещё 10 37 минут назад
Премьер китайского Госсовета Ли Кэцян заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране еще не закончилась, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что государство добилось значительных успехов в борьбе c COVID-19, но предстоит решить еще «огромные задачи».
Политик сделал заявление на открытии ежегодной сессии законодательного собрания в Пекине. Он подчеркнул, что высокие результаты в противостоянии коронавирусу были достигнуты благодаря упорному труду и самопожертвованию китайского народа.
«В настоящее время эпидемия еще не закончилась, а задачи, стоящие перед нами в деле содействия развитию, огромны», — подчеркнул Кэцян.
Он добавил, что необходимо «удвоить усилия», чтобы свести к минимуму потери от вируса и достигнуть запланированных показателей по социально-экономическому развитию на текущий год.
Резюмируя свое выступление, Ли Кэцян подчеркнул, что распространение коронавирусной инфекции стало самой масштабной чрезвычайной ситуацией в области государственного здравоохранения в истории Китая.
Как сообщал «Рамблер», за время эпидемии коронавирусом в Китае заразились более 84 тысяч человек.
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В мире , Видео , Эпидемия , Законопроекты , Эпидемия коронавируса , РИА Новости , Китай
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