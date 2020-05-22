Премьер китайского Госсовета Ли Кэцян заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране еще не закончилась, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что государство добилось значительных успехов в борьбе c COVID-19, но предстоит решить еще «огромные задачи».

Политик сделал заявление на открытии ежегодной сессии законодательного собрания в Пекине. Он подчеркнул, что высокие результаты в противостоянии коронавирусу были достигнуты благодаря упорному труду и самопожертвованию китайского народа.

«В настоящее время эпидемия еще не закончилась, а задачи, стоящие перед нами в деле содействия развитию, огромны», — подчеркнул Кэцян.

Он добавил, что необходимо «удвоить усилия», чтобы свести к минимуму потери от вируса и достигнуть запланированных показателей по социально-экономическому развитию на текущий год.

Резюмируя свое выступление, Ли Кэцян подчеркнул, что распространение коронавирусной инфекции стало самой масштабной чрезвычайной ситуацией в области государственного здравоохранения в истории Китая.

Как сообщал «Рамблер», за время эпидемии коронавирусом в Китае заразились более 84 тысяч человек.