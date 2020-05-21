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Британия заявила о верности Договору по открытому небу на фоне решения США 

Газета.Ru 29 минут назад
Британия определилась с Договором по открытому небу
Фото: Reuters
Официальный представитель британского правительства заявил о приверженности страны Договору по открытому небу, передает РИА "Новости".
Британия продолжает работать в интересах общей безопасности. Однако в британском парламенте с пониманием отнеслись к решению "ближайшего союзника" — США выйти из соглашения.
"Правительство Британии понимает их [США] беспокойство относительно несоблюдения со стороны России", — добавил представитель.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Европа , Конфликты , Оружие , США , Парламент Великобритании , РИА Новости
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