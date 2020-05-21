Британия определилась с Договором по открытому небу

Официальный представитель британского правительства заявил о приверженности страны Договору по открытому небу, передает РИА "Новости".

Британия продолжает работать в интересах общей безопасности. Однако в британском парламенте с пониманием отнеслись к решению "ближайшего союзника" — США выйти из соглашения.

"Правительство Британии понимает их [США] беспокойство относительно несоблюдения со стороны России", — добавил представитель.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.