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Монголия отправит в Россию гуманитарную помощь 

ИА Regnum 50 минут назад
Монголия отправит помощь России
Фото: РИА Новости
Правительство Монголии 20 мая решило отправить в РФ мясную продукцию на $1 млн в качестве гуманитарной помощи. Об этом 21 мая сообщил министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар.
«Раньше президент Халтмаагийн Баттулга совершил визит в КНР, когда на территории Китая активно распространило заболевание, вызванное коронавирусом нового типа. Во время визита президент обещал пожертвовать 30 тысяч баранов.
Наша страна имеет всеобъемлющее стратегическое партнерство с двумя соседями. На фоне вспышки коронавируса Правительство решило направить мясную продукцию на миллион долларов в качестве гуманитарной помощи России», — заявил министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар.
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Также министр отметил, что весь мир будет победить пандемию, помогая в трудные времена друг другу.
По данным пресс-службы правительства, вопрос с финансированием гумпомощи решен, в ближайшее время будет окончательно решены вопросы, связанные с заготовкой мяса и доставкой в Россию.
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В мире , Китай , Монголия
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