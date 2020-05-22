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Украина получит нового врага в НАТО и ЕС 

Мария Иванова и ещё 1 12 минут назад
Конфликт Украины с Болгарией приведет к тому, что у Киева появится новый недруг в НАТО и Евросоюзе, пишет «Взгляд». Издание напомнило, что до этого страна поссорилась с Будапештом из-за живущих на Украине венгров.
Как писал «Рамблер», власти Украины планируют разделить Болградский район Одесской области на пять общин, в которых этнические болгары не будут большинством.
София выступила против этого плана, национальное собрание страны приняло декларацию о защите прав и целостности болгарской общины, в украинском МИД в ответ обвинили Болгарию во вмешательстве во внутренние дела Украины.
Как отмечает «Взгляд», заместитель председателя парламента, лидeр партии «Национальный фронт спасения Болгарии» Вaлeрий Cимeoнoв был удивлен действиями Киева, ведь украинские болгары в основном лояльны украинским властям.
Он назвал рeшeниe «рaстворить болгарское нaceлeниe» Бoлгрaдcкoго района ceрьeзным удaрoм по крупнeйшeй зaрубeжнoй oбщине страны. Симеонов пригрозил, что София перестанет поддерживать вступление Укрaины в EС и НAТO.
Болгарский общественный деятель, экс-депутат парламента Светлана Шаренкова рассказала «Взгляду», что переговоры по поводу Болградского района шли долго, украинские дипломаты обещали, что общину не будут делить.
Политолог Андрей Золотарев назвал действия Киева «демонстрацией имперских амбиций украинских ура-патриотов».
«Для Украины скандалы с соседями и соседями соседей становятся нормой. <…> Это исходит из тезиса, что украинцы — титульная нация, а всем остальным — молчать», — заявил он.
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что такие решения Украины — «не имперская амбиция», а «узколобый национализм».
«Украина никак не хочет признаться себе в том, что ее территория — «сложносочиненная», напоминающая лоскутное одеяло», — подчеркнул депутат.
Он напомнил, что ранее у Киева возник серьезный конфликт с Венгрией из-за обучения в школах на языках нацменьшинств. Затулин отметил, что Венгрия как член НАТО и ЕС блокирует инициативы Украины о сближении с западными структурами, так же может поступить и Болгария.
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В мире , Видео , Конфликты , НАТО и Украина , Партия Зеленского , Украина в НАТО , Светлана Шаренкова , Константин Затулин , Валерий Симеонов , Андрей Золотарев , МИД , ЕС , Госдума , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Болгария , Будапешт , Киев
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