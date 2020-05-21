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Деннис Родман прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына 

Lenta.ru 1 час назад
Родман прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына
Фото: РИА Новости
Его слова приводит Daily Star.
Родман посчитал странным, что страной управляет сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон.
«Я поддерживаю связь с Северной Кореей. Что я могу сказать: если ты видишь, что страной управляет его сестра, значит что-то идет не так. Она следующая в очереди», — высказался спортсмен.
Родман посещал Северную Корею в 2013 году по приглашению Ким Чен Ына совместно с американской баскетбольной выставочной командой «Гарлем Глобтроттерс». По словам спортсмена, они с политиком провели «дикую» ночь в компании «хорошеньких девушек и водки».
В середине апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Однако 2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи и официальное печатное издание страны опубликовали фотографии лидера с церемонии открытия нового завода.
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В мире , Азия , Чен Ким , Деннис Родман , Газета Daily Star , КНДР
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