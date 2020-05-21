Родман прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына

Его слова приводит Daily Star.

«Я поддерживаю связь с Северной Кореей. Что я могу сказать: если ты видишь, что страной управляет его сестра, значит что-то идет не так. Она следующая в очереди», — высказался спортсмен.

Родман посещал Северную Корею в 2013 году по приглашению Ким Чен Ына совместно с американской баскетбольной выставочной командой «Гарлем Глобтроттерс». По словам спортсмена, они с политиком провели «дикую» ночь в компании «хорошеньких девушек и водки».

В середине апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Однако 2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи и официальное печатное издание страны опубликовали фотографии лидера с церемонии открытия нового завода.