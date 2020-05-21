Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма 

Все новости на карте

Евросоюз может нарушить собственные принципы ради Крыма , который считает аннексированной территорией: страны объединения задумали принять участие в видеоконференции по ситуации в регионе, которую организовывает Москва . Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Представители 19 стран-членов планируют участвовать в мероприятии. Оно должно состояться 21 мая.

3 апреля в Европейском парламенте назвали попыткой снять санкции российскую помощь Италии. Как отмечается в письме депутатов руководству Евросоюза, отправка гуманитарной помощи из России в Италию может повлиять на позицию ЕС по санкциям. Авторы текста назвали отправленный груз «плохо применимой гуманитарной помощью».

Страны ЕС, США и Украина ввели ограничения в отношении Москвы в 2014 году из-за присоединения Крыма к России. Затем были введены дополнительные санкции из-за ситуации на востоке Украины.