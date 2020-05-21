«Трамп от провала прикроется Китаем»

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН в беседе с НСН отметил, что пока рано делать прогнозы о результатах выборов в США.

Дональда Трампа ожидает поражение на предстоящих президентских выборах в США, которые намечены на ноябрь 2020 года. С таким прогнозом выступила аналитическая компания Oxford Economics. Как сообщает The Independent, провал Трампа будет связан с проблемами в национальной экономике из-за пандемии коронавируса.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН отметил, что пока рано делать прогнозы о результатах выборов в США.

«Во многих прогнозах есть доля ангажированности. То есть цель прогноза — не только сам прогноз, но и влияние на настроение общества. С одной стороны, вирус помогает Трампу реализовывать свои идеологические конструкции о том, что «Америка превыше всего», дает шанс на неоизоляционизм, протекционизм, торговые войны. С другой стороны, до вируса основой для победы у Трампа был стабильный экономический рост. Сейчас она уходит у него из-под ног. Ситуация в экономике Соединенных Штатов катастрофическая. 22 млн безработных. Ситуацию сравнивают даже не с кризисом 2008 года, а с Великой депрессией. Демократы нашли рычаг давления: они буду его критиковать за неэффективность всей команды. И всю ответственность за распространение вируса в США переложат на него. Поэтому он сейчас быстро переводит стрелки на Китай», — отметил эксперт.

По его мнению, особенности непрямого голосования за президента США, при помощи выборщиков, в этот раз могут не сыграть в пользу Трампа.

«Эту систему постоянно критикуют, что она не соответствует духу времени. Но именно благодаря ей Трамп выиграл. Но на фоне коронавируса стал расти рейтинг и авторитет Байдена. Поэтому сказать, кто победит, сложно. Ко времени выборов ситуация в Штатах изменится», — заключил Блохин.

Отметим, до пандемии COVID-19 прогнозы отдавали победу на выборах президента США в 2020 году Дональду Трампу, который должен был получить 55% голосов избирателей. Сейчас же аналитики полагают, что он потерпит поражение, заручившись поддержкой всего 35% избирателей.