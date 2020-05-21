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Зеленский назначил ответственного за суды против России 

Lenta.ru 23 минуты назад
Зеленский назначил ответственного за суды против России
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский назначил ответственного за ведение дел в международных судах против России. Указ опубликован на официальном сайте главы государства.
Ответственным в судах стал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Его помощником назначен посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
Уточняется, что Енин будет заниматься делами о нарушении Россией международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также делами в Международном арбитраже по морскому праву касательно инцидента в Керченском проливе.
25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Москву вернуть Украине корабли, арестованные после инцидента в Керченском проливе. Российская сторона настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала. Военные суда, а также 24 моряка были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018-го в связи с незаконным пересечением российской границы. Военнослужащие вернулись в Киев в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.
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В мире , Войска , Конфликты , Украина , Евгений Енин , Владимир Зеленский , ООН , Нидерланды
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