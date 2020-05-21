Зеленский назначил ответственного за суды против России 

Президент Украины Владимир Зеленский назначил ответственного за ведение дел в международных судах против России . Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Ответственным в судах стал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин . Его помощником назначен посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Уточняется, что Енин будет заниматься делами о нарушении Россией международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также делами в Международном арбитраже по морскому праву касательно инцидента в Керченском проливе.