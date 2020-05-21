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«Кровь на его руках»: В США появился «счетчик смерти» Трампа 

Артём Кульша 1 час назад
«Кровь на его руках»: В США появился «счетчик смерти» Трампа
Фото: РИА Новости
В Нью-Йорке был установлен «счетчик смерти» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает французский телеканал France 24.
«Счетчик смерти» представляется собой медиафасад. Он был установлен на площади Таймс-сквер на Манхэттене. Он отсчитывает число смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 в США, которых можно было бы избежать, если бы не некомпетентность Трампа в борьбе с ее распространением.
Цифра представляет собой 60% от количества всех смертей в стране по официальной статистике. Она основывается на исследовании двух известных эпидемиологов.
«Эта кровь на его (Трампа. — Прим. ред.) руках. Я говорю — эта кровь на его руках», — заявила прохожая корреспондентке France 24.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило пять миллионов человек. В США число заболевших превысило 1,5 миллиона человек, число умерших — 93,4 тысячи человек, число выздоровевших — 294,3 тысячи человек.
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В мире , Дональд Трамп , Нью-Йорк , США
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