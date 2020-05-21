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В США рассказали о бескорыстной передаче аппаратов ИВЛ в Москву 

Lenta.ru и ещё 10 31 минуту назад
США отправили в Россию 50 аппаратов ИВЛ
Фото: Rosem Morton / Reuters
В Госдепартаменте США рассказали о бескорыстной передаче аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) медицинскому центру в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Известно, что отправленная техника была изготовлена компанией Vyaire Medical в штате Калифорния и передается безвозмездно медико-хирургическому центру имени Пирогова. Подчеркивается, что прибытие первых 50 аппаратов ожидается 21 мая.
Накануне США отправили первый военный самолет с партией аппаратов ИВЛ для России. «Америка молится и шлет добрые пожелания российскому народу, переживающему это трудное время», — говорилось в сообщении национального совета безопасности.
Перед этим в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщали, что поставка гуманитарного груза в США была оплачена. «Согласно итоговым договоренностям, фонд полностью оплатил поставку российского груза в США, а американская сторона оплатила поставку ответного американского груза в РФ», — подчеркнули в РФПИ.
Всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.
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В мире , Госдеп США , Российский фонд прямых инвестиций , Москва , США
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