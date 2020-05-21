Европейцы не хотят выходить из карантина

Рейтинги мировых лидеров снижаются по мере того, как страны выходят из карантина. Об этом свидетельствуют данные нескольких опросов общественного мнения. Если ещё месяц назад руководители государств наслаждались всплеском популярности из-за жёстких мер по борьбе с пандемией, то сегодня этот эффект сходит на нет. Между тем впереди их ждёт ещё большая непопулярность на фоне экономического кризиса.

Масштабные кризисы всегда приводили к росту популярности политиков, находящихся у власти, при условии, что они достаточно жёстко отвечали на угрозу. Так, рейтинги американского лидера Джорджа Буша-младшего подскочили после терактов в США 11 сентября 2001 года. Но в случае с французским президентом Франсуа Олландом террористические нападения 2015 года не возымели такого же эффекта: реакцию главы республики на трагедию сочли слишком вялой.

Такая же тенденция наблюдается в мире во время пандемии: чём жёстче и своевременнее были ограничительные меры, тем больше выросли рейтинги лидеров. Но так как Европа и США начинают отменять режимы самоизоляции, пропадает и эффект сплочения.

Рейтинг непопулярного президента Франции Эммануэля Макрона поднялся до 55% в конце марта, когда Елисейский дворец анонсировал жёсткий карантин и передвижение по пропускам. Но к концу апреля, когда Париж задумался об отмене ограничений, действия главы республики одобряли только 39% опрошенных. Возможно, на эти показатели повлияло и то, что во Франции был зафиксирован высокий уровень заболеваемости и смертности, несмотря на шаги правительства, а от карантина французы быстро устали.

Хотя популярность премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона несколько выросла на фоне кризиса, британцы не смогли простить ему запоздалого ответа на вспышку коронавируса, а также попыток вывести страну из режима самоизоляции как можно скорее. Кроме того, за последний месяц Великобритания вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19. Только за одну неделю уровень одобрения деятельности Джонсона упал на 9%, достигнув 39% — самого низкого показателя за время кризиса.

В то же время жители стран, которые успешно справились с эпидемией на своей территории, продолжают верить в своих лидеров. В Германии 67% опрошенных одобрили борьбу руководства страны с коронавирусом. Правда, количество тех, кто не согласен с канцлером Ангелой Меркель и её кабинетом министров, за последние недели выросло на 5%. Возможно, на это повлияли страхи немцев по поводу второй волны эпидемии после выхода из карантина.

Рейтинги правительства Италии, ставшей на время эпицентром коронавируса в Европе, как ни удивительно, не пострадали от этого, а наоборот, подскочили с 50% в феврале до 70% в марте. С тех пор как худшее для страны осталось позади, популярность кабмина снизилась на 5%.

Самый высокие оценки борьбы с коронавирусом в Европе — у федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца . Согласно сравнительному опросу, сограждане оценили его деятельность на 6,8 баллов из 10. У Меркель показатели чуть ниже — 6 из 10. Действия шведского правительства, которое отказалось от жёстких ограничительных мер, получили оценку в 5,2 баллов. В наибольшей степени своим президентом оказались недовольны французы — Макрон набрал только 4,1 балла.

Меньше всего эффектом сплочения удалось воспользоваться американскому президенту Дональду Трампу . В начале кризиса его рейтинг вырос до максимальных за время его президентства 46%, но быстро откатился к прежним 43%. Это произошло из-за его поспешных, а иногда и абсурдных высказываний на пресс-брифингах. Например, однажды глава Белого дома заявил, что инъекции дезинфицирующих средств помогают от коронавируса. Кроме того, меры самоизоляции в штатах вводили губернаторы, а не федеральное правительство, поэтому именно они получили повышение популярности. В настоящий момент рейтинги губернаторов всех 50 штатов выше, чем у Трампа.

Результаты опросов в европейских странах и США показывают, что показателем успешности лидеров во время пандемии граждане считают способность решительно реагировать на угрозы. В иных обстоятельствах чересчур жёсткие, непопулярные меры чреваты падением политических рейтингов, но сегодня верно как раз обратное.

Следующим вызовом для лидеров станет борьба с экономическими последствиями коронавируса, и здесь как раз пригодятся популярные шаги вроде раздачи субсидий и льготных кредитов. Иначе падение популярности политиков на втором этапе пандемии будет таким же резким, как и взлёт вначале.