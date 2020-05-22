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Всех приезжающих в Британию посадят на карантин 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Всех приезжающих в Британию посадят на карантин
Фото: Reuters
Великобритания в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с 8 июня обяжет всех прибывающих в страну проводить 14 дней в самоизоляции.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу МВД Соединенного Королевства Прити Пател.
«Новые правила вступят в силу 8 июня, и все въезжающие в Соединенное Королевство за редким исключением будут обязаны самоизолироваться на 14 дней», — сказала министр.
Она отметила, что штраф за нарушение карантина будет составлять £1 тыс.
Пател пояснила, что данные меры принимаются для того, чтобы не допустить второй волны коронавируса.
Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
10 мая Джонсон заявил о намерении ослабить карантинные меры в стране.
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В мире , Новости Москвы , Борис Джонсон , Великобритания
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