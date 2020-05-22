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Украина пошла против России в международный трибунал 

Алиса Селезнёва и ещё 3 33 минуты назад
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о передаче в Международный трибунал ООН меморандума, который содержит доказательства вины России в деле об инциденте в Керченском проливе. Об этом сообщает «Европейская правда».
Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2018 года в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и были задержаны. В сентябре 2019 года арестованных моряков освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. Украина пригрозила России подачей меморандума в Международный морской трибунал.
Сегодня во время онлайн-брифинга заместитель главы МИД Евгений Енин подписал меморандум для Международного трибунала ООН.
«Мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение международного трибунала. Факты, изображения, доказательства и юридическая позиция — все тут системно изложено», — пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Он заверил, что Украина «стремится к справедливости» и подчеркнул, что «Россия должна ответить» за нарушение Конвенции ООН по морскому праву и удержание украинских моряков и судов.
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В мире , Видео , Конфликты , Украина , Керченский пролив , Крым наш , Евгений Енин , Дмитрий Кулеба , МИД , ООН
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