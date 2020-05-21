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Пока вы спали: Киев пригрозил России трибуналом 

Алиса Селезнёва 51 минуту назад

Украина пригрозила России делом в морском трибунале

По словам замглавы МИД Украины Евгения Енина, меморандум против РФ в деле об инциденте в Керченском проливе в 2018 году решено подать в Международный морской трибунал 22 мая. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Дипломат подчеркнул, что были изучены «лучшие мировые практики, в том числе практика Европейского суда по правам человека», и Украина намерена требовать от России моральной и материальной компенсации для задержанных в Керченском проливе моряков.

Кремль и Минобороны «остро обсуждают» дату проведения парада

Минобороны рассматривает сентябрь для проведения отмененного из-за коронавируса парада Победы. Дата еще обсуждается, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.
«Сейчас все ждут, как пройдут ближайшие месяцы, и если все будет в порядке, парад проведем в сентябре, если нет — придется переносить на более поздний срок», — уточнил изданию близкий к Минобороны источник.
По словам другого осведомленного источника, дата парада «остро обсуждается в Кремле и Минобороны». Среди возможных дат называется 3 сентября и 7 ноября. При этом решения о том, что парада в июне не будет, пока нет, пишет издание.

США заблокировали предложение России в ООН

США заблокировали в Совбезе ООН предложенное Россией заявление, осуждающее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и посягательства на ее суверенитет.
Об этом в Twitter заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, предложенный Россией проект не содержал «никаких обвинений, а только поддержку основных общих вещей».
«Он был «убит» постоянным представительством США при ООН в течение девяти минут после начала процедуры молчания. Есть ли еще вопросы о том, насколько «конструктивна» позиция США по Венесуэле?» — поинтересовался дипломат.

ВОЗ заявила о рекордном количестве заражений коронавирусом за сутки

За сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев коронавируса, что стало рекордом. Об этом 20 мая заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.
«За последние 24 часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев. Это самое большое количество за один день с начала пандемии. Практически две трети этих случаев приходятся на четыре страны», — пояснил он.
По данным университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире к утру 21 мая превысило 5 миллионов. На первом месте находится США, где COVID-19 заболели 1 551 853 человек.

Россияне перед началом карантина запаслись наличными на 362 млрд

Объем наличных средств у жителей России с начала года увеличился на 362 млрд рублей, при этом наибольший рост наблюдался перед введением ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».
По данным Центробанка России, которые привело издание, спрос на наличные у россиян был связан с увеличением расходов на закупки товаров, которые проводились за счет сбережений.
Также россияне опасались введения налога на доходы по вкладам и того, что наличные невозможно будет снять, отмечает газета.
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В мире , Видео , Дмитрий Полянский , ЕСПЧ , Министерство обороны , Совбез ООН , ООН , ВОЗ , газета "Известия" , Газета "Коммерсантъ" , Интерфакс , Киев
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