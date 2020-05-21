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Погиб комбат «Луганска-1» 

Артём Кульша 19 минут назад
В Донбассе погиб комбат батальона «Луганск-1»
Фото: МВД Украины
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Министерства внутренних дел (МВД) Украины Сергей Губанов погиб в Донбассе. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД.
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Вчера вечером в районе поселка Трехизбенка Луганской области Губанов и трое бойцов батальона «Луганск-1» получили осколочные ранения во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил (ООС). В результате произошедшего Губанов погиб, а его подчиненные выжили, им оказывается медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
«Сергей Губанов родился на Луганщине, пережил плен боевиков и достойно защищал родную землю», — сказано в сообщении департамента коммуникации МВД.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в апреле 2020 года украинская сторона 399 раз нарушила режим прекращения огня, в результате чего два человека погибли, 14 пострадали, 12 получили ранения различной степени тяжести, в том числе пятеро детей 7-13 лет.
По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский несет за это личную ответственность, потому что переговорный процесс идет медленно, так как в Киеве идет борьба за власть.
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В мире , Сергей Губанов , Денис Пушилин , Владимир Зеленский , МВД
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