В Донбассе погиб комбат батальона «Луганск-1»

Вчера вечером в районе поселка Трехизбенка Луганской области Губанов и трое бойцов батальона «Луганск-1» получили осколочные ранения во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил (ООС). В результате произошедшего Губанов погиб, а его подчиненные выжили, им оказывается медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

«Сергей Губанов родился на Луганщине, пережил плен боевиков и достойно защищал родную землю», — сказано в сообщении департамента коммуникации МВД.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в апреле 2020 года украинская сторона 399 раз нарушила режим прекращения огня, в результате чего два человека погибли, 14 пострадали, 12 получили ранения различной степени тяжести, в том числе пятеро детей 7-13 лет.