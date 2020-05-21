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Китай предрек ухудшение отношений России и США 

Артём Кульша 1 час назад
Китай предрек ухудшение отношений России и США
Фото: ТАСС
Россия и США разрывают отношения быстрее, чем переворачивают страницу книги. Об этом сообщает китайское издание Guancha.
В конце апреля, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением в связи с годовщиной встречи на Эльбе советских и американских войск.
В нем «дух Эльбы» был назван примером способности России и США доверять друг другу и сотрудничать во имя общей цели, забыв о противоречиях.
8 мая Министерство обороны США обвинило Советский Союз в развязывании наряду с нацистской Германией Второй мировой войны.
«За две недели страны прошли путь от "духа Эльбы" до раскола по поводу причины начала Второй мировой войны — изменения происходят очень быстро», — отмечает автор Guancha.
По его словам, российско-американские отношения с 1990-х годов развиваются по схеме «смягчение — нарастание напряженности — перезагрузка». Журналист назвал четыре причины этого — различие идеологий, геополитическую и экономическую конкуренцию и эквивалентность ядерного потенциала.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , Пентагон , Китай
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