Россия и США разрывают отношения быстрее, чем переворачивают страницу книги. Об этом сообщает китайское издание Guancha.

В конце апреля, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением в связи с годовщиной встречи на Эльбе советских и американских войск.

В нем «дух Эльбы» был назван примером способности России и США доверять друг другу и сотрудничать во имя общей цели, забыв о противоречиях.

8 мая Министерство обороны США обвинило Советский Союз в развязывании наряду с нацистской Германией Второй мировой войны.

«За две недели страны прошли путь от "духа Эльбы" до раскола по поводу причины начала Второй мировой войны — изменения происходят очень быстро», — отмечает автор Guancha.

По его словам, российско-американские отношения с 1990-х годов развиваются по схеме «смягчение — нарастание напряженности — перезагрузка». Журналист назвал четыре причины этого — различие идеологий, геополитическую и экономическую конкуренцию и эквивалентность ядерного потенциала.