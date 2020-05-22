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В ДНР заявили о «подавлении огневой точки» украинских силовиков 

RT на русском и ещё 30 1 час назад
ДНР заявила о подавлении огневых точек ВСУ
Фото: РИА Новости
Военные самопровозглашённой Донецкой народной республики подавили огневую точку украинских силовиков, из которой вёлся обстрел в направлении села Ленинское на юге ДНР. Об этом заявили в управлении Народной милиции республики.
«Ответным огнём огневая точка противника была подавлена. Потери противника уточняются», — приводит сообщение Донецкое агентство новостей.
Там также заявили, что военнослужащие сбили украинский беспилотник на юге республики.
Ранее подразделения Народной милиции ДНР были выведены в районы боевого предназначения.
20 мая самопровозглашённые ЛНР и ДНР привели войска в полную боевую готовность.
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В мире , Армия , Украина
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