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Коронавирус разоряет британскую монархию 

News.ru 2 часа назад
Коронавирус разоряет британскую монархию
Фото: theroyalfamily/instagram.com
Британская королевская семья столкнулась с беспрецедентными трудностями из-за пандемии. Их основной доход — около $100 млн в год обеспечивал туристический поток в музеи и поместья, принадлежащие короне. Теперь же, когда все они закрылись, монархам придётся затянуть пояса. Но даже в условиях самоизоляции они продолжают исполнять свои королевские обязанности, а Елизавета II, вопреки слухам, не собирается уходить на пенсию.
Потери короны от карантинных мер в Великобритании оцениваются в $21,7 млн Доходы от продажи билетов в дворцы, замки и музеи, принадлежащие королевской семье, поступают в британскую казну, которая затем оплачивает расходы на содержание поместий и выделяет ей около $100 млн на личные расходы. Размер этого гранта каждый год разный и зависит от доходности королевских владений. А так как в этом году они закрылись для туристов, британская корона начала готовиться к тяжёлым временам уже сейчас.
Несмотря на то, что Соединённое Королевство, по-видимому, миновало пик эпидемии, остаётся неясным, как долго продлится режим социального дистанцирования, — сказано в послании заведующего хозяйственными делами королевской семьи лорда Черберлейна, попавшем в распоряжении The Sun. — Мы должны готовиться к тому, что мы сможем вернуться к нормальной жизни через многие недели, если не месяцы. Несомненно, настают очень тяжелые времена.
Кризис, вероятно, повлияет на дорогостоящий проект реставрации Букингемского дворца, которая оценивается в $40 млн и финансируется за счёт средств британской короны.
В данный момент все члены королевской семьи находятся в самоизоляции в своих загородных поместьях, кроме принца Гарри и Меган Маркл, которые переехали в США. Несмотря на слухи о том, что королева Елизавета II может на время переложить свои обязанности на регента, этого не случилось. Напротив, все члены монаршей семьи пытаются внести посильный вклад в борьбу с эпидемией и продолжают работать с благотворительными организациями удалённо.
Пандемия, впрочем, не обошла стороной и Виндзоров: в марте у принца Чарльза обнаружили коронавирус. Его поместили в карантин отдельно от супруги Камиллы, у которой тест дал отрицательный результат. Выздоровев, принц признался, что провёл часть времени в изоляции за просмотром смешных видео в интернете.
К счастью, нам на помощь приходят современные технологии, — написал Чарльз в статье для журнала Country Life. — Это позволяет людям работать, но также и поддерживать связь с миром с помощью онлайн-вечеринок, игр, пения и просмотра самых забавных видео, которые я видел за последнее время!
Члены британской монархии не только смотрят видео, но и производят их. Так, Елизавета II записала специальное обращение к нации, в котором призвала не терять присутствия духа перед лицом пандемии. Подобное обращение стало лишь пятым за всё время её правления, за исключением ежегодных поздравлений с Рождеством.
Её внук принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон озвучили несколько видео со словами поддержки работникам здравоохранения. Их благотворительная работа сейчас сфокусирована имена на психологическом здоровье тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом — врачей, медсестер, работников цепочки снабжения. Так как школы в Великобритании закрыты, Кейт вдобавок приходится заниматься образованием своих троих детей.
В обязанности Виндзоров входит участие в публичных мероприятиях, например, церемониях открытия общественных зданий и мостов. В режиме самоизоляции они продолжают это делать: принц Чарльз, например, поучаствовал в открытии новой больницы в Лондоне с помощью видеозвонка.
Тем не менее, не все мероприятия можно перенести в онлайн. Из-за коронавируса пришлось отложить 26 церемоний присуждения почётных званий и посвящения в рыцари, которые были запланированы на этот год. Также была отменена свадьба принцессы Беатрис.
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Комментарии 1
В мире , Елизавета II , Кейт Миддлтон , принц Гарри , Чарльз Виндзор , принц Уильям , Великобритания
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