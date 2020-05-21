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Греция с помощью коронавируса избавилась от беженцев 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Греция с помощью ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, избавляется от беженцев, отправляя их в Турцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что полиция Греции под предлогом борьбы с COVID-19 насильно выдворяет беженцев на территорию Турции. По данным правозащитной организации «Border Violence Observation Network», с конца марта как минимум 250 беженцев заставили покинуть Грецию. В этот список вошли и те, кто уже подал документы на получение убежища.
Правозащитники считают, что число депортированных в Турцию беженцев, возможно, намного больше озвученных данных. Официальные лица в правительстве Греции при этом отрицают все сообщения о внесудебных депортациях.
В апреле сообщалось, что Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам. Известно, что во время переговоров министров иностранных дел альянса возник скандал из-за гибели мигрантов в марте на границе двух стран. В конечном счете глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу досрочно покинул конференцию, не став дожидаться выступления генсека альянса Йенса Столтенберга.
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В мире , Видео , Ситуация в мире , COVID-19 , Йенс Столтенберг , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , НАТО , Греция , Турция
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