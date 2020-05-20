Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что чувствует моральную ответственность за смерти людей, которые погибли при крушении малазийского Boeing, который выполнял рейс MH17. Об этом сообщает британская газета The Times.
«Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти», — сказал Стрелков.
На вопрос британских журналистов о том, не будет ли подобное заявление воспринято как признание вины, Стрелков ответил, что его слова могут интерпретировать «как заблагорассудится». При этом он подчеркнул, что ополчение не сбивало рейс MH17.
Авиакатастрофа с малайзийским Boeing произошла в 2014 году. Самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук». Международная Совместная следственная группа (ССГ), в состав которой входят представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины, думает, что «Бук» принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Подозреваемым предъявляется обвинение в ликвидации рейса MH17 и убийстве 298 человек, передает «Национальная служба новостей».
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