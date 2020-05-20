Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что чувствует моральную ответственность за смерти людей, которые погибли при крушении малазийского Boeing , который выполнял рейс MH17. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти», — сказал Стрелков.

На вопрос британских журналистов о том, не будет ли подобное заявление воспринято как признание вины, Стрелков ответил, что его слова могут интерпретировать «как заблагорассудится». При этом он подчеркнул, что ополчение не сбивало рейс MH17.

Авиакатастрофа с малайзийским Boeing произошла в 2014 году. Самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук». Международная Совместная следственная группа (ССГ), в состав которой входят представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины, думает, что «Бук» принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Подозреваемым предъявляется обвинение в ликвидации рейса MH17 и убийстве 298 человек, передает «Национальная служба новостей».

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