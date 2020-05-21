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Трамп захотел собрать лидеров G7 в Вашингтоне 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Трамп захотел собрать лидеров G7 в Вашингтоне
Фото: Reuters
Глава американского государства Дональд Трамп хочет, чтобы лидеры G7 лично приехали на саммит в июне в Вашингтон, сообщила его пресс-секретарь Кейли Макинани.
Она не стала «вдаваться в технические подробности того, как это произойдет», но заявила, что Трамп «очень хочет, чтобы саммит G7 прошел в Вашингтоне», передает РИА «Новости».
Она отметила, что не только американцы «открывают свою страну» после карантина, но и «весь мир начинает открываться».
Как сообщил источник Agence France-Presse в Елисейском дворце, президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможность поездки в США для участия в саммите, «если позволят санитарные условия», передает ТАСС.
В марте сообщалось, что Трамп решил отменить июньскую встречу лидеров «Группы семи» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
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В мире , Ситуация в мире , Саммит , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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