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Лукашенко предрек месяц «барахтанья» с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 6 19 минут назад
Лукашенко предрек месяц «барахтанья» с коронавирусом
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране придется еще месяц «барахтаться» с пандемией коронавируса. Об этом в четверг, 21 мая, передает БЕЛТА.
Лукашенко сказал, что эпидемиологическая обстановка улучшается, но расслабляться нельзя. Нужно «держаться изо всех сил и спасать людей».
«Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», — предрек Лукашенко на встрече с министром здравоохранения. Глава государства похвалил врачей и Минздрав.
В середине мая замминистра здравоохранения Елена Богдан заявила, что Белоруссия вышла на плато заболеваемости коронавирусом.
В стране не введены жесткие карантинные ограничения. Лукашенко объяснял это экономическими причинами и называл ситуацию вокруг коронавируса в мире психозом.
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В мире , Александр Лукашенко , Елена Богдан , Минздрав РФ
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