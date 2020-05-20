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В США впервые разрешили разрезать обломки «Титаника» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Суд разрешил американской компании по подъему затонувших судов разрезать обломки парохода «Титаник» на дне Атлантического океана, чтобы достать беспроводной телеграф Маркони, известный как «голос „Титаника“, сообщает издание Washington Post.
Компания RMS Titanic Inc в 1994 году была признана лицом, обнаружившим „Титаник“ на дне океана, она обладает эксклюзивным правом на подъем предметов с места кораблекрушения.
Федеральный суд в штате Вирджиния разрешил компании достать с борта „Титаника“ беспроводной телеграф Маркони, который экипаж использовал для связи с другими судами, чтобы попросить о помощи. Исследователи разрежут обломки легендарного лайнера впервые за 108 лет после крушения, передает РИА „Новости“. Суд назвал экспедицию „уникальной возможностью изъять артефакт, который станет частью наследия, оставленного неизгладимой потерей „Титаника“. Чтобы начать исследование, суд должен одобрить план финансирования компании, что осложняется на фоне пандемии коронавируса. Экспедиция с использованием подводных роботов намечена на лето этого года.
“Если телеграф удастся достать, вполне возможно, что он может быть восстановлен до работоспособного состояния…Радио „Титаника“ — голос „Титаника“ — снова может быть услышан», — утверждают представители компании в одном из документов суда.
Против проекта по подъему обломков и артефактов выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) — правительственное метеорологическое ведомство США, обладающее полномочиями по охране затонувших кораблей. В суде представители ведомства заявляли, что «Титаник», необходимо уважать как место погребения, а не воспринимать как «рудник» с музейными запасами, отмечает издание.
Летом 2019 года американские дайверы, исследовавшие обломки «Титаника», рассказали об «ужасающих» повреждениях корабля.
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Комментарии
В мире , Видео , РИА Новости , США
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