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Москва может стать убежищем для кузена Асада 

News.ru 1 час назад
Москва может стать убежищем для кузена Асада
Фото: رامي مخلوف/facebook.com
Официальный Дамаск продолжает раскручивать кампанию давления против кузена сирийского лидера Рами Махлуфа. Ограничительным мерам подверглась не только принадлежащая сирийскому бизнесмену телекоммуникационная компания Syriatel, но и все его активы за рубежом, за исключением — предполагаемых — российских. Однако наиболее тревожным признаком стало то, что в Сирии начали гибнуть близкие к Махлуфу офицеры.
В провинции Латакия при загадочных обстоятельствах погиб бригадный генерал Али Хамид Али, сообщили источники местных СМИ. Военачальник был известен своей близостью к семье Махлуфов. Это породило предположения, что он убит в результате покушения, организованного лояльными президентскому дворцу формированиями. В этом контексте наблюдатели указывают и на загадочные обстоятельства недавней гибели в столичном регионе бизнесмена, близкого к родному брату сирийского лидера Махеру Асаду. Если слухи о вине проправительственных сил окажутся правдой, это признак серьёзности той кампании, которую официальный Дамаск ведёт против крупных предпринимателей и Махлуфа, в частности. Сам кузен сирийского президента продолжает записывать видеообращения с двусмысленными сигналами о противостоянии с высшими эшелонами сирийской власти.
Число сотрудников Syriatel, которые подверглись задержанию, тем временем достигло 60 человек, приводит свои данные Сирийская обсерватория по правам человека. Махлуф, который уже приносил извинение своим подчинённым, связывает увеличивающееся давление с желанием лишить его должности руководителя крупнейшего оператора мобильной связи в стране. Базирующийся в Британии мониторинговый центр указал на то, что кампания сирийских сил безопасности против учреждений Рами Махлуфа продолжается. В частности, Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что силовые структуры провели новые рейды якобы с участием российских военнослужащих против сотрудников благотворительного фонда «Аль-Бустан», имеющего отношение к Махлуфу. Восемь арестов произошло в Латакии, семь — в Дамаске, четыре — в провинции Хомс. Задержанных подозревают в коррупции.
Накануне в Сети появились документы, где отмечалось: правительство Сирии постановило арестовать активы Махлуфа и запретило заключать его фирмам официальные контракты с государством. В распространённом заявлении от 19 мая, которое подписано министром финансов Арабской Республики Маамуном Хамданом, говорится о «превентивном аресте» активов президентского кузена, его супруги и детей в связи с задолженностью Syriatel перед национальным телекоммуникационным регулятором. Как сообщалось ранее, сумма долга оператора мобильной связи по вопросам, связанным с лицензией, составляет $334 млн Сирийский бизнесмен в одном из своих видеообращений выразил готовность оплатить только часть — $178,5 млн Предприниматель, который стал символом кумовства и коррупции, призвал Асада не допустить разорения компании, которая, по его словам, «успешно работает и приносит на протяжении многих лет прибыль казне». Махлуф, кроме того, выразил уверенность, что крах Syriatel станет настоящей катастрофой для национальной экономики. Но день спустя после сообщения о конфискации активов Махлуфа было распространено другое заявление — от лица министерства юстиции, согласно которому все предыдущие данные являются фейком. Впрочем, эксперты говорят, что это может быть отражением локальных разногласий между минфином и минюстом Сирии — в тех вопросах, которые касаются изъятия.
Наблюдатели обращают внимание на то, что в постановлении о заморозке активов Махлуфа говорится, что под удар попадёт его бизнес на Багамах, на Кипре, в Гонконге и Южной Африке, но нет ни слова о России — «оплоте деловой империи Махлуфа». Это оставляет открытым вопрос о сценарии с экспроприацией собственности бизнесмена и его возможным бегством за рубеж.
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Комментарии 2
В мире , Хамид Али , Махер Асад , Минюст РФ , Минфин , Дамаск , Москва , Сирия
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