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Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на встрече с Путиным 

RT на русском и ещё 3 18 минут назад
Зеленского спросили про Крым
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
«Украина непосредственно оговаривает ситуацию по Крыму. Я её оговариваю со всеми европейцами, с кем я встречаюсь, все понимают, что санкционная политика, несмотря на то, что некоторые европейские страны привязали её только к Донбассу, по крайней мере, в своём мышлении, и снятие санкций с Российской Федерации могут быть только после того, как, некоторые так думают, вернётся Донбасс в Украину», — сказал он в ходе пресс-конференции.
По его словам, с США и Канада, и большинство страны ЕС, включая Германию и Францию, «все они понимают», что «пока Крым не вернётся, санкции не будут сняты».
«Пока это единственный способ, где мы говорим о Крыме… Когда у меня была первая встреча в Нормандии с Ангелой Меркель, мы с ней поднимали этот вопрос, и с президентом Французской Республики, и, честно говоря, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос. Но мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ», — рассказал Зеленский.
Ранее Зеленский заявлял, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
9 декабря в Париже состоялся саммит в нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Комментарии
В мире , Ангела Меркель , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ЕС , Республика Крым
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