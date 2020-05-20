Зеленский пригрозил планами B и C по Донбассу

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Президент Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что у Украины есть планы «В» и «С» по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом пишет УНИАН.

По словам Зеленского, «есть и план B, и план C», однако он не хотел бы их применять.

Глава Украины также уточнил, что эпидемия коронавируса стала причиной заморозки процесса переговоров, однако он намерен их продолжать.

«Я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки дожать, и чтобы мы нашли этот дипломатический выход из ситуации согласно Минским договоренностям», — подчеркнул он.