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Зеленский рассказал о запасных планах по Донбассу 

Алиса Селезнёва 14 минут назад
Зеленский пригрозил планами B и C по Донбассу
Фото: Reuters
Президент Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что у Украины есть планы «В» и «С» по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом пишет УНИАН.
По словам Зеленского, «есть и план B, и план C», однако он не хотел бы их применять.
Глава Украины также уточнил, что эпидемия коронавируса стала причиной заморозки процесса переговоров, однако он намерен их продолжать.
«Я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки дожать, и чтобы мы нашли этот дипломатический выход из ситуации согласно Минским договоренностям», — подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что Зеленский также рассказал, что в последнее время он не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, выразив при этом уверенность, что вопрос обмена задержанными гражданами рано или поздно будет поднят при личном общении.
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В мире , Владимир Зеленский , Владимир Путин , УНИАН
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