Зеленский заявил о готовности идти на второй срок

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы выполнить все данные украинцам обещания. Об этом сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ» со ссылкой на пресс-конференцию главы государства.

«Я не знаю …честно говоря. Искренне, одной [президентской каденции — прим.ред.] не хватит», — заявил Зеленский в ответ на вопрос о сроках исполнения предвыборной программы.

Журналистка напомнила президенту, что он планировал идти только на один срок. Зеленский отметил, что теперь решил подумать о переизбрании.

«Сейчас это будет страшно звучать и для моей семьи [идти на второй срок — прим.ред.]. Я подумаю об обещании идти на один срок — как скажете. Как скажет народ Украины», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что президент, имеющий поддержку в 10, 15 или 16 процентов на начало кампании, не имеет права переизбираться.

«Это значит, что общество его не поддерживает», — отметил он.

Как писал «Рамблер», в апреле Зеленский выразил уверенность, что его президентского срока хватит, чтобы добиться окончания конфликта в Донбассе.

Зеленский возглавил страну в мае 2019 года. Украинских президентов избирают на пять лет, они могут руководить страной не более двух сроков подряд.