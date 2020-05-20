Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский намекнул на свой новый президентский срок 

Мария Иванова и ещё 4 7 минут назад
Зеленский заявил о готовности идти на второй срок
Фото: Reuters
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы выполнить все данные украинцам обещания. Об этом сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ» со ссылкой на пресс-конференцию главы государства.
«Я не знаю …честно говоря. Искренне, одной [президентской каденции — прим.ред.] не хватит», — заявил Зеленский в ответ на вопрос о сроках исполнения предвыборной программы.
Журналистка напомнила президенту, что он планировал идти только на один срок. Зеленский отметил, что теперь решил подумать о переизбрании.
«Сейчас это будет страшно звучать и для моей семьи [идти на второй срок — прим.ред.]. Я подумаю об обещании идти на один срок — как скажете. Как скажет народ Украины», — заявил он.
Зеленский подчеркнул, что президент, имеющий поддержку в 10, 15 или 16 процентов на начало кампании, не имеет права переизбираться.
«Это значит, что общество его не поддерживает», — отметил он.
Как писал «Рамблер», в апреле Зеленский выразил уверенность, что его президентского срока хватит, чтобы добиться окончания конфликта в Донбассе.
Зеленский возглавил страну в мае 2019 года. Украинских президентов избирают на пять лет, они могут руководить страной не более двух сроков подряд.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Комментарии 8
В мире , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
«Выпали почти все волосы»: раскрыта правда об Аллегровой
«Выпали почти все волосы»: раскрыта правда об Аллегровой
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска
00:22
Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска
Наука и техника В мире
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
00:14
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
00:42
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
01:25
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
Происшествия
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
00:44
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
Армия
Избитый охранниками покупатель попал на видео
02:18
Избитый охранниками покупатель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
04:26
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
Происшествия
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
03:01
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение