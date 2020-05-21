В Китае за сутки выявили 33 случая заражения COVID-19 

Два новых случая заражения коронавирусом и 31 бессимптомный носитель выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели пять пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из двух новых случаев один — локальный в Шанхае и один — ввозной в провинции Гуандун.

Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 967 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 249 человек выздоровели, 84 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1709, из них выздоровели 1666.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлен 31 такой случай, из них три — ввозные. За сутки из карантина выпустили 24 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 375 бессимптомных носителей.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1055 случаев заражения (четыре человека скончались, 1026 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 402 вылечились).