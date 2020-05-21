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Украинский телеканал проверят из-за карты без Крыма 

ИА Regnum и ещё 11 57 минут назад
Украинский телеканал проверят из-за карты без Крыма
Фото: РИА Новости
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «1+1», который показал в эфире карту страны без Крыма, сообщила 21 мая пресс-служба совета.
«Мониторингом национального совета 13 апреля зафиксировано размещение в выпуске новостей «ТСН», в сюжете «Обвал цен», карты Украины без «оккупированной» Автономной Республики Крым», — сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что телеканал опубликовал не своё изображение, а сослался на страницу энергетической европейской биржи Nord Pool Spot. Проверка телеканала состоится после карантина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские мигранты обнаружили в эстонском школьном учебнике «неправильную» карту, на которой Крым был обозначен как часть России.
Читайте также: Украинские мигранты нашли в эстонском школьном учебнике «неправильный» Крым
Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году в Крыму прошёл референдум, на котором население полуострова поддержало идею воссоединиться с Россией. Украинские власти не признают данного решения и не пытаются наладить отношения с крымчанами, но очень чутко отслеживают публикацию любых карт с изображением Крыма и обижаются, если он обозначен как территория РФ.
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Комментарии 1
В мире , Крым наш , Республика Крым
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