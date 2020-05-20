«Это неизбежно»: Зеленский о диалоге с Путиным 

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Владимир Зеленский. Украинские власти активно ведут переговоры с Москвой об обмене удерживаемыми лицами, который предварительно должен состояться после улучшения ситуации с коронвирусом, заявил президент Украины

Глава государства также подчеркнул, что намерен продолжить диалог по поводу урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает радио «Спутник».

По словам Зеленского, в последнее время он не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным , при этом украинский лидер выразил уверенность, что вопрос обмена задержанными гражданами рано или поздно будет поднят при личном общении.

Он также отметил, что готов продолжить переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в разных форматах.