«Это неизбежно»: Зеленский о диалоге с Путиным 

Украинские власти активно ведут переговоры с Москвой об обмене удерживаемыми лицами, который предварительно должен состояться после улучшения ситуации с коронвирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что намерен продолжить диалог по поводу урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает радио «Спутник».
По словам Зеленского, в последнее время он не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, при этом украинский лидер выразил уверенность, что вопрос обмена задержанными гражданами рано или поздно будет поднят при личном общении.
Он также отметил, что готов продолжить переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в разных форматах.
В сентябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», Москва и Киев обменялись заключенными в формате «35 на 35». Удерживаемые в России граждане Украины отправились на родину из аэропорта Внуково, россияне в свою очередь возвратились в РФ на борту отечественного самолета, прилетевшего из Киева.
В списке освобожденных лиц оказались украинский режиссер Олег Сенцов, 24 моряка, участвовавших в скандале в Керченском проливе, а также российский журналист Кирилл Вышинский, военный из ДНР Владимир Цемах и другие.