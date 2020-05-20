В Грузии число излечившихся от коронавируса достигло 475 

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Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Грузии за сутки выросло на 19 и достигло 475, в то время как всего в стране выявлены 713 инфицированных, сообщается в среду на сайте по мониторингу заболевания.

Во вторник сообщалось о 707 выявленных инфицированных и 456 выздоровевших.

"Подтвержденных случаев инфицирования — 713, среди них выздоровели — 475, смертельных случаев — 12", — отмечается на сайте.

Согласно статистическим данным, в режиме карантина находятся 3519 человек, под наблюдением — 351, три гражданина Грузии доставлены из-за границы.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Продлевать режим ЧП власти не намерены. Правительство страны с конца апреля приступило к постепенному снятию ограничений, введенных в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф