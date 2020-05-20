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В столице Чили начались голодные бунты 

BFM.RU 1 час назад
В столице Чили начались голодные бунты
Фото: Reuters
Люди массово выходят на улицы, в частности в бедной коммуне Эль-Боске, стуча в кастрюли.
С вечера 15 мая в Сантьяго действует комендантский час. Горожане имеют право выходить на улицу пять раз в неделю на короткое время, зарегистрировавшись через смартфон.
Государство рассчитывает распределить 2,5 миллиона пакетов еды и предметов первой необходимости, но помощь пока не пришла.
Страна насчитывает более 46 тысяч заразившихся коронавирусом, но люди страдают от голода. Они строят баррикады и вступают в столкновения с полицией. У них нет работы из-за ограничений, наложенных властями.
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В мире , Чили
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