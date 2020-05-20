В столице Чили начались голодные бунты 

Люди массово выходят на улицы, в частности в бедной коммуне Эль-Боске, стуча в кастрюли.

С вечера 15 мая в Сантьяго действует комендантский час. Горожане имеют право выходить на улицу пять раз в неделю на короткое время, зарегистрировавшись через смартфон.

Государство рассчитывает распределить 2,5 миллиона пакетов еды и предметов первой необходимости, но помощь пока не пришла.

Страна насчитывает более 46 тысяч заразившихся коронавирусом, но люди страдают от голода. Они строят баррикады и вступают в столкновения с полицией. У них нет работы из-за ограничений, наложенных властями.